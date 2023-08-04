Минприроды Ставрополья ввело ограничения на въезд в леса из-за пожароопасности
- РИА Новости
Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«По результатам рассмотрения представления прокуратуры края в целях устранения нарушений закона приказом регионального Минприроды в период действия особого противопожарного режима с 31 июля по 18 августа 2023 пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса ограничены», — говорится в сообщении.
Ранее в Гидрометцентре Ставрополья предупредили о повышении в регионе температуры до +39 °C в воскресенье, 6 августа.