Минприроды Ставрополья ввело ограничения на въезд в леса из-за пожароопасности

Минприроды Ставропольского края ввело ограничения на въезд граждан в леса из-за высокой пожарной опасности.

Об этом в пятницу, 4 августа, сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры края в целях устранения нарушений закона приказом регионального Минприроды в период действия особого противопожарного режима с 31 июля по 18 августа 2023 пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса ограничены», — говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре Ставрополья предупредили о повышении в регионе температуры до +39 °C в воскресенье, 6 августа.