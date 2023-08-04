В Ставропольском крае ожидается жара до +39 °C в ближайшие выходные
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.
В субботу, 5 августа, ожидается температура воздуха в крае до +38 °C, в Ставрополе — до +35 °C.
При этом в воскресенье, 6 августа, температура в регионе сохранится в пределах +34...+39 °C, в Ставрополе — до +36 °C. Порывы ветра в этот день могут достигать 20 м/с.
Ранее пресс-служба Северо-Кавказского гидрометцентра сообщила, что в южных регионах России в ближайшие дни ожидается жара до +43 °C.