В Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве

В СК заявили о задержании четверых человек, подозреваемых в убийстве двух мужчин, чьи тела были найдены на берегу реки в Туапсинском районе.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«В настоящее время четверо нападавших задержаны следователем, им предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, совершённом группой лиц (пп. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК России)», — отмечается в заявлении.

По данным следствия, 5 августа на берегу реки в посёлке Дедеркой Туапсинского района были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Как отмечают следователи, скончавшиеся умерли в результате получения множественных ударов в ходе драки.

Кроме того, с травмами был госпитализирован 20-летний молодой человек. Предварительно, его жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что драка, в которой участвовали погибшие и пострадавший, а также четверо задержанных в возрасте от 19 до 36 лет произошла в результате конфликта.



Ранее полицейские задержали четырёх участников драки в подмосковном Чехове, в которой погибли два человека.