Полицейские задержали четырёх участников драки в Чехове, в которой погибли два человека

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Мытищах четырёх участников драки в Чехове, в которой погибли два мигранта.

«На территории городского округа Мытищи задержаны четверо участников конфликта, произошедшего в городе Чехов, в результате которого два человека погибли», — приводятся её слова в Telegram МВД по Московской области.

Уточняется, что задержанными оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет.

Ранее Следственный комитет Московской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства двух мужчин в результате массовой драки в Чехове.