Заммэра Ефимов заявил, что в Москве увеличился оборот пищевых продуктов на 12,6%

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичных производителей пищевых продуктов за пять месяцев 2023 года достиг 243,1 млрд рублей. Это на 12,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Ефимов отметил, что выручка производителей мяса и мясной продукции достигла 63,7 млрд рублей, молочной продукции — 35,3 млрд рублей, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — порядка 33 млрд рублей.

Кроме того, больше всего выручка поднялась у компаний, занимающихся переработкой и консервированием фруктов и овощей. Их выручка увеличилась в 2,3 раза за пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря созданному в столице механизму масштабных инвестиционных проектов (МаИП) жители города получают качественные отечественные товары и новые рабочие места.