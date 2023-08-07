Заммэра Ефимов заявил, что в Москве увеличился оборот пищевых продуктов на 12,6%
- Gettyimages.ru
- © dusanpetkovic
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Ефимов отметил, что выручка производителей мяса и мясной продукции достигла 63,7 млрд рублей, молочной продукции — 35,3 млрд рублей, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий — порядка 33 млрд рублей.
Кроме того, больше всего выручка поднялась у компаний, занимающихся переработкой и консервированием фруктов и овощей. Их выручка увеличилась в 2,3 раза за пять месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря созданному в столице механизму масштабных инвестиционных проектов (МаИП) жители города получают качественные отечественные товары и новые рабочие места.