Узнать больше

Собянин рассказал о взаимодействии города с бизнесом в части реализации крупных инвестпроектов

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, благодаря созданному в столице механизму масштабных инвестиционных проектов (МаИП), жители города получают качественные отечественные товары и новые рабочие места.
Собянин рассказал о взаимодействии города с бизнесом в части реализации крупных инвестпроектов
  • Gettyimages.ru
  • © hxdyl

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, город заключил договор с 15 инвесторами о выделении земли под строительство по льготной ставке в один рубль в год.

Так, реализуется возведение завода по выпуску строительных материалов, которые до этого приобретали за рубежом.

«Выделили под проект 5,8 га в поселении Марушкинском ТиНАО. За время действия льготы инвесторам передали порядка 37 га земли: в Зеленограде, Молжаниновском и Косино-Ухтомском районах, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и других», — отметил Собянин.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что застройщики возведут в десяти административных округах Москвы деловые, торговые и прочие коммерческие объекты по программе реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить