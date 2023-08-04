Собянин рассказал о взаимодействии города с бизнесом в части реализации крупных инвестпроектов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что, благодаря созданному в столице механизму масштабных инвестиционных проектов (МаИП), жители города получают качественные отечественные товары и новые рабочие места.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По его словам, город заключил договор с 15 инвесторами о выделении земли под строительство по льготной ставке в один рубль в год.

Так, реализуется возведение завода по выпуску строительных материалов, которые до этого приобретали за рубежом.

«Выделили под проект 5,8 га в поселении Марушкинском ТиНАО. За время действия льготы инвесторам передали порядка 37 га земли: в Зеленограде, Молжаниновском и Косино-Ухтомском районах, Ново-Переделкине, Митине, Выхино-Жулебине и других», — отметил Собянин.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что застройщики возведут в десяти административных округах Москвы деловые, торговые и прочие коммерческие объекты по программе реализации масштабных инвестпроектов (МаИП).