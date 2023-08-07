Автоэксперт назвал верной идею ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести обязательные курсы вождения электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) для курьеров.

«Честно говоря, не помешало бы. Они правил не знают и не соблюдают», — отметил эксперт.

Он уточнил, что тем не менее, по его мнению, это забота не государства, а самих компаний, которые нанимают курьеров.

«Говорят, в каких-то компаниях обучают и штрафуют за нарушение правил. Не знаю, насколько это широко распространено», — высказался Моржаретто.

Ранее в России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров.