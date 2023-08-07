Автоэксперт назвал верной идею ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров
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«Честно говоря, не помешало бы. Они правил не знают и не соблюдают», — отметил эксперт.
Он уточнил, что тем не менее, по его мнению, это забота не государства, а самих компаний, которые нанимают курьеров.
«Говорят, в каких-то компаниях обучают и штрафуют за нарушение правил. Не знаю, насколько это широко распространено», — высказался Моржаретто.
Ранее в России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров.