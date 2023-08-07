В России предложили ввести курсы вождения электросамокатов для курьеров
В обращении политолог напомнил, что нередко возникают инциденты с участием пешеходов и курьеров служб доставки. Он также отметил, что многие водители СИМ отличаются манерой вождения, которая вызывает возмущение у рядовых граждан.
По словам Орлова, хотя использование СИМ является профессиональной необходимостью для курьеров, окружающие не имеют понятия, насколько данные лица умеют управлять этими транспортными средствами, знают правовые нормы их эксплуатации и осознают возможные последствия дорожных происшествий.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения для лиц, претендующих осуществлять деятельность курьера служб экспресс-доставки и использовать при этом СИМ, обязательных курсов практической эксплуатации СИМ и теоретической правовой информации относительно соблюдения правил движения», — говорится в письме.
Ранее в Совфеде предложили ввести правила безопасности для электросамокатов.