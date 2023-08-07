Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирскому отделению СКР доложить о ходе расследования дела об избиении подростка в Новосибирске.

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

Проверку проведут по факту появившегося в интернете видео, на котором видно, как подросток ударил другого ногой в лицо.

Уголовное дело возбудили по признакам хулиганства.

Руководитель СУ по Новосибирской области Евгений Долгалев представит в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении ребёнка во время прогулки на детской площадке в Челябинске.