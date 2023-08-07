Узнать больше

Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Новосибирске

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирскому отделению СКР доложить о ходе расследования дела об избиении подростка в Новосибирске.
Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Новосибирске
  • © СК РФ

Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России.

Проверку проведут по факту появившегося в интернете видео, на котором видно, как подросток ударил другого ногой в лицо.

Уголовное дело возбудили по признакам хулиганства.

Руководитель СУ по Новосибирской области Евгений Долгалев представит в центральный аппарат ведомства доклад о ходе расследования и об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении ребёнка во время прогулки на детской площадке в Челябинске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить