Бастрыкин затребовал доклад по делу об избиении ребёнка на детской площадке в Челябинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении ребёнка во время прогулки на детской площадке в Челябинске.

Начальнику регионального управления СКР Петру Решетникову поручено предоставить доклад о ходе расследования дела, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства,

«Глава ведомства поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в микрорайоне Парковый. На детской площадке женщина избила десятилетнего ребёнка, после чего он попал в реанимацию.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки обстоятельств инцидента в частном детском саду «Маленький принц» в Новосибирске, где воспитательница грубо обошлась с ребёнком.