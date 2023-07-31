Бастрыкин поручил взять на контроль проверку по факту избиения воспитанника детсада в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход проверки обстоятельств инцидента в частном детском саду «Маленький принц» в Новосибирске, где воспитательница грубо обошлась с ребёнком.

Об этом сообщает «Сиб.фм».

Накануне в интернете появилось видео, на котором видно, как воспитательница заставляет ребёнка есть, а после его отказа бросает малыша на пол и сильно дёргает за руку.

Региональный СК начал проверку инцидента. О её результатах доложат в центральный аппарат ведомства.

В рамках расследования уголовного дела предъявлено обвинение директору частного детского сада. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), уточнили в региональном СК.

Ранее сообщалось, что двое шестилетних детей самовольно ушли из детского сада в Екатеринбурге во время прогулки. Воспитательница не заметила их отсутствия. Следователи проводят проверку.