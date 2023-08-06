Площадь пожара на фабрике в Дмитрове увеличилась до тысячи квадратных метров
Площадь пожара на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» в подмосковном Дмитрове увеличилась до 1 тыс. кв. м.
- РИА Новости
«Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. метров», — цитирует ТАСС сообщение МЧС России.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» произошёл пожар.
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