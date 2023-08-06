ТАСС: в Подмосковье на фабрике по производству спорттоваров произошёл пожар
В подмосковном Дмитрове на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» произошёл пожар, площадь возгорания составляет 500 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
- РИА Новости
«Около 13:00 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Дмитров, п. Синьково, д. 43», — сказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что пожар произошёл на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме.
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