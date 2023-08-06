ТАСС: в Подмосковье на фабрике по производству спорттоваров произошёл пожар

В подмосковном Дмитрове на фабрике по производству спортивных товаров «Леко» произошёл пожар, площадь возгорания составляет 500 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

РИА Новости