Узнать больше

Крупный пожар на складе в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован

Короткая ссылка
Пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
Крупный пожар на складе в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее стало известно, что в Яхроме Московской области загорелся склад с резиной и пластиком возле автомобильного центра «Лада».

Позднее поступила информации о локализации возгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить