Крупный пожар на складе в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован

Пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.

РИА Новости

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«Пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение. Ранее стало известно, что в Яхроме Московской области загорелся склад с резиной и пластиком возле автомобильного центра «Лада». Позднее поступила информации о локализации возгорания.