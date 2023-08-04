Крупный пожар на складе в подмосковной Яхроме полностью ликвидирован
Пожар на складе с резиной и пластиком в подмосковной Яхроме полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Пожар полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее стало известно, что в Яхроме Московской области загорелся склад с резиной и пластиком возле автомобильного центра «Лада».
Позднее поступила информации о локализации возгорания.
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