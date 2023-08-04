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В подмосковной Яхроме загорелся склад с резиной

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В Яхроме Московской области загорелся скад с резиной и пластиком возле автомобильного центра «Лада».
В подмосковной Яхроме загорелся склад с резиной
  • РИА Новости

Об этом сообщает глава муниципалитета городского округа Дмитров Илья Поночевный.

«В Яхроме произошло возгорание складского помещения. Предварительно по сообщению специалистов жертв нет», — уточняется в сообщении.

Утверждается, что на данный момент устанавливается причина пожара.

«Горит складское помещение на площади 2500 кв.м», — передаёт пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что крупный пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске Московской области потушен.

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