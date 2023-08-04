В подмосковной Яхроме загорелся склад с резиной
- РИА Новости
Об этом сообщает глава муниципалитета городского округа Дмитров Илья Поночевный.
«В Яхроме произошло возгорание складского помещения. Предварительно по сообщению специалистов жертв нет», — уточняется в сообщении.
Утверждается, что на данный момент устанавливается причина пожара.
«Горит складское помещение на площади 2500 кв.м», — передаёт пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что крупный пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске Московской области потушен.