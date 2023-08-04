Пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске потушен
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Подмосковью.
«В 07:40 ликвидация последствий пожара», — уточняется в сообщении ведомства.
Отмечается, что к тушению были привлечены 29 единиц техники, 98 человек, из которых от МЧС 60 человек и 17 единиц техники.
Ранее представитель МЧС по Московской области заявил, что в Воскресенском городском округе горит цех по производству аккумуляторов. Площадь возгорания на объекте в скором времени увеличилась до 400 кв. м.