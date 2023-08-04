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Пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске потушен

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Крупный пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске Московской области потушен.
Пожар в цехе по производству аккумуляторов в Воскресенске потушен
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Подмосковью.

«В 07:40 ликвидация последствий пожара», — уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что к тушению были привлечены 29 единиц техники, 98 человек, из которых от МЧС 60 человек и 17 единиц техники.

Ранее представитель МЧС по Московской области заявил, что в Воскресенском городском округе горит цех по производству аккумуляторов. Площадь возгорания на объекте в скором времени увеличилась до 400 кв. м.

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