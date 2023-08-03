Площадь пожара на производстве аккумуляторов в подмосковном Воскресенске возросла

Площадь возгорания в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске выросла до 400 кв. м.

РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах. «Площадь пожара выросла до 400 кв. м», — сказал собеседник. Ранее в МЧС по Московской области заявили, что цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе.