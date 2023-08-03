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Площадь пожара на производстве аккумуляторов в подмосковном Воскресенске возросла

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Площадь возгорания в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске выросла до 400 кв. м.
Площадь пожара на производстве аккумуляторов в подмосковном Воскресенске возросла
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.

«Площадь пожара выросла до 400 кв. м», — сказал собеседник.

Ранее в МЧС по Московской области заявили, что цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе.

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