Площадь пожара на производстве аккумуляторов в подмосковном Воскресенске возросла
Площадь возгорания в цехе по производству аккумуляторов в подмосковном Воскресенске выросла до 400 кв. м.
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказали в экстренных службах.
«Площадь пожара выросла до 400 кв. м», — сказал собеседник.
Ранее в МЧС по Московской области заявили, что цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе.
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