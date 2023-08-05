В Крыму назвали предупреждение Киева о «военной угрозе» в портах заявкой на новые теракты
- РИА Новости
«Фактически это — официальная заявка на дальнейшее осуществление терактов против гражданского судоходства наподобие той (атаки. — RT), что была осуществлена сегодня ночью против танкера «Сиг» в Керченском проливе», — написал Константинов в Telegram.
При этом, по его словам, Украина в своих действиях и словах нацеливается на якобы мирное судоходство.
Ранее Госгидрография Украины объявила о военной угрозе для судоходства в акватории шести черноморских портов России.
Уточняется, что основанием для уведомления госучреждения стал приказ ВМС Украины от 4 августа.