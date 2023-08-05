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Мужчина на Кубани сделал девушке предложение и утонул

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Мужчина сделал своей девушке предложение на территории городского пляжа в Тимашевске, после чего захлебнулся и утонул.
Мужчина на Кубани сделал девушке предложение и утонул
  • Gettyimages.ru

По данным Тимашевского аварийно-спасательного отряда, пара молодых людей развлекалась на пляже и прыгала с пирса в воду. После очередного прыжка мужчина стал захлёбываться и тонуть. Очевидцы достали его из воды без признаков жизни.

«Смена спасателей добежали до места ЧС и начали оказывать пострадавшему первую помощь путём ИВЛ, до приезда сотрудников СМП. По приезду скорой помощи фельдшер констатировала смерть. Погибший парень был 1989 г. р.», — говорится в сообщении.

По словам девушки, перед смертью он сделал ей предложение.

Ранее в Карелии перевернулось маломерное судно, пострадали десять человек.

Также сообщалось, что младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.

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