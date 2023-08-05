Транспортная прокуратура расследует столкновение самолёта с трапом в аэропорту Сочи

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения пассажирского самолёта с телескопическим трапом в международном аэропорту Сочи.

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Сочинская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры проводит проверку в сфере безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отмечается в заявлении.

Ранее в пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что пассажирский самолёт Airbus A330-300 задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала в процессе захода на посадку.