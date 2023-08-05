Самолёт повредил двигатель, задев телетрап аэровокзала в аэропорту Сочи
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аэропорта.
«При заруливании на стоянку воздушного судна Airbus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом №4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 4 августа.
Уточняется, что в связи с происшествием было принято решение о замене самолёта для следующего рейса №4473, который должен был отправиться в Новосибирск.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.