Самолёт повредил двигатель, задев телетрап аэровокзала в аэропорту Сочи

В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что пассажирский самолёт Airbus A330-300 задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала в процессе захода на посадку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аэропорта.

«При заруливании на стоянку воздушного судна Airbus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом №4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 4 августа.

Уточняется, что в связи с происшествием было принято решение о замене самолёта для следующего рейса №4473, который должен был отправиться в Новосибирск.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.