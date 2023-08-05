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Самолёт повредил двигатель, задев телетрап аэровокзала в аэропорту Сочи

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В пресс-службе аэропорта Сочи заявили, что пассажирский самолёт Airbus A330-300 задел крылом и отсеком двигателя телетрап аэровокзала в процессе захода на посадку.
Самолёт повредил двигатель, задев телетрап аэровокзала в аэропорту Сочи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аэропорта.

«При заруливании на стоянку воздушного судна Airbus A330-300 а/к Nordwind, следовавшего рейсом №4440 из Нижнего Новгорода, экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером 4 августа.

Уточняется, что в связи с происшествием было принято решение о замене самолёта для следующего рейса №4473, который должен был отправиться в Новосибирск. 

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска.

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