Развожаев сообщил о надводном беспилотнике в севастопольской морской зоне

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о надводном беспилотнике в севастопольской морской зоне.

Об этом он написал в своём Telegram.

«В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению», — указал Развожаев.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией спецслужбами принято решение об ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

При этом он подчеркнул, что эвакуироваться с пляжей не надо и ситуация находится полностью под контролем флота.

Ранее в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) сообщили о повреждении машинного отделения танкера в результате атаки ВСУ в Керченском проливе. В результате нападения разлива топлива нет, пострадавших также нет.