В Ленобласти проводят проверку по факту гибели трёхлетней девочки в водоёме
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today.
По данным следствия, 4 августа девочка ушла из дачного дома в СНТ «Берёзка» Кусинского сельского поселения без присмотра родителей. В результате она при неустановленных обстоятельствах упала в пожарный водоём. Там её нашла мать, которая вызвала скорую помощь. Ребёнок умер в машине бригады медиков.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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