В Ленобласти проводят проверку по факту гибели трёхлетней девочки в водоёме

В Ленинградской области проводят проверку по факту гибели трёхлетнего ребёнка, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Об этом сообщает neva.today.

По данным следствия, 4 августа девочка ушла из дачного дома в СНТ «Берёзка» Кусинского сельского поселения без присмотра родителей. В результате она при неустановленных обстоятельствах упала в пожарный водоём. Там её нашла мать, которая вызвала скорую помощь. Ребёнок умер в машине бригады медиков.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.