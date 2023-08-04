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В Ленобласти проводят проверку по факту гибели трёхлетней девочки в водоёме

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В Ленинградской области проводят проверку по факту гибели трёхлетнего ребёнка, заявили в пресс-службе регионального СУ СК России.
В Ленобласти проводят проверку по факту гибели трёхлетней девочки в водоёме
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today.

По данным следствия, 4 августа девочка ушла из дачного дома в СНТ «Берёзка» Кусинского сельского поселения без присмотра родителей. В результате она при неустановленных обстоятельствах упала в пожарный водоём. Там её нашла мать, которая вызвала скорую помощь. Ребёнок умер в машине бригады медиков.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.

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