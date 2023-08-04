СК возбудил дело после гибели сорвавшегося в шахту лифта рабочего в Москве
- РИА Новости
«По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее стало известно, что двое рабочих субподрядной организации при проведении монтажных работ в лифтовой шахте упали с высоты на строительном объекте в Москве.
Один рабочий погиб на месте от полученных травм, второй мужчина госпитализирован.