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СК возбудил дело после гибели сорвавшегося в шахту лифта рабочего в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, сорвавшегося в шахту грузового лифта на улице Кедровой в Москве, сообщает СУ СК по столице.
СК возбудил дело после гибели сорвавшегося в шахту лифта рабочего в Москве
  • РИА Новости

«По факту гибели рабочего и получения рабочим травм на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее стало известно, что двое рабочих субподрядной организации при проведении монтажных работ в лифтовой шахте упали с высоты на строительном объекте в Москве.

Один рабочий погиб на месте от полученных травм, второй мужчина госпитализирован.

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