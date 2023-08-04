В Москве двое рабочих упали с высоты в лифтовой шахте
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Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По имеющимся данным, инцидент произошёл на улице Кедрова. Один рабочий погиб на месте от полученных травм, второй мужчина госпитализирован.
«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Также ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту.
Ранее сообщалось, что автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края разрушился, пока по нему ехала машина.