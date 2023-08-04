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В Москве двое рабочих упали с высоты в лифтовой шахте

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Двое рабочих субподрядной организации при проведении монтажных работ в лифтовой шахте упали с высоты на строительном объекте в Москве.
В Москве двое рабочих упали с высоты в лифтовой шахте
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Justice

Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на улице Кедрова. Один рабочий погиб на месте от полученных травм, второй мужчина госпитализирован.

«Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Также ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка в Лесозаводском городском округе Приморского края разрушился, пока по нему ехала машина.

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