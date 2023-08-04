В Минсельхозе заявили о стабильной динамике цен на свинину в России
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Эту информацию приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.
«Ценовая динамика по свинине стабильна и обусловлена сезонным фактором и увеличением спроса на эту продукцию», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что внутренний рынок полностью обеспечен свиным мясом. За первое полугодие парной, остывшей или охлаждённой свинины увеличилось на 8,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Ранее сообщалось, что Белоруссия ограничила вывоз мяса птицы из страны с 1 августа.