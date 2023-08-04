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В Омске открыли памятник основателю города Бухгольцу

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На Иртышской набережной в Омске открыли памятник основателю города Ивану Бухгольцу.
В Омске открыли памятник основателю города Бухгольцу
  • © Администрация города Омска

Об этом сообщает gorod55.ru.

Церемонию посетили мэр Сергей Шелест, врио губернатора Виталий Хоценко и скульптор, автор проекта Михаил Минин.

«Это прекрасный памятник. Я думаю, он станет местом притяжения горожан», — заявил Шелест.

Скульптура размещена на постаменте с бронзовыми горельефами, основание которого символизирует форму пятиконечной крепости.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области состоялось торжественное открытие памятника (бюста) бывшему начальнику Горьковской железной дороги, заслуженному ветерану и почётному гражданину города Шахунья Омари Шарадзе.

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