В Нижегородской области установили бюст бывшего главы Горьковской железной дороги Омари Шарадзе
Церемония прошла в среду, 2 августа, на площади Омари Шарадзе перед Инженерным центром ГЖД, сообщает сайт pravda-nn.ru.
В мероприятии приняли участие начальник ГЖД — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, депутат Госдумы ФС России Анатолий Лесун, заместитель председателя заксобрания области Дмитрий Краснов, сотрудники ГЖД, родные и близкие ветерана.
Омари Шарадзе с 1991 по 1999 год возглавлял Горьковское направление железной дороги, а также был депутатом областного заксобрания, президентом и спонсором местного футбольного клуба «Локомотив».
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