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В Нижегородской области установили бюст бывшего главы Горьковской железной дороги Омари Шарадзе

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В Нижегородской области состоялось торжественное открытие памятника (бюста) бывшему начальнику Горьковской железной дороги, заслуженному ветерану и почётному гражданину города Шахунья Омари Шарадзе.
В Нижегородской области установили бюст бывшего главы Горьковской железной дороги Омари Шарадзе

Церемония прошла в среду, 2 августа, на площади Омари Шарадзе перед Инженерным центром ГЖД, сообщает сайт pravda-nn.ru.

В мероприятии приняли участие начальник ГЖД — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, депутат Госдумы ФС России Анатолий Лесун, заместитель председателя заксобрания области Дмитрий Краснов, сотрудники ГЖД, родные и близкие ветерана.

Омари Шарадзе с 1991 по 1999 год возглавлял Горьковское направление железной дороги, а также был депутатом областного заксобрания, президентом и спонсором местного футбольного клуба «Локомотив».

Ранее сообщалось, что в Казани в День Воздушно-десантных войск открыли памятник Павлу Клетневу.

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