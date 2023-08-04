В Подмосковье направят более 25 млн рублей на ремонт мемориалов и воинских захоронений

В Московской области направят более 25 млн рублей на ремонт и установку мемориалов и воинских захоронений в 2023 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Мособлдумы.

Всего в регионе насчитывается более 2,7 тыс. мемориалов и воинских захоронений. В этом году отремонтируют и благоустроят 30 объектов, ещё два — установят.

Недавно в Реутове открыли Аллею Славы. Там реконструировали мемориальный комплекс «Реутовцам, погибшим за Отечество».

Ранее сообщалось, что в Твери начали подготовку к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.