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В Твери начали подготовку к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

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В Твери создадут организационный комитет по подготовке к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, которое пройдёт в 2025 году. Соответствующее постановление подписали в администрации города 11 июля.
В Твери начали подготовку к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В задачу оргкомитета входит организация работ по ремонту и благоустройству объектов, посвящённых Великой Отечественной войне — памятных мемориалов, воинских захоронений, мемориальных досок и др.

Также оргкомитет займётся организацией культурно-массовых мероприятий по случаю памятной даты.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали.

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