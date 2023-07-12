В Твери начали подготовку к празднованию 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
В задачу оргкомитета входит организация работ по ремонту и благоустройству объектов, посвящённых Великой Отечественной войне — памятных мемориалов, воинских захоронений, мемориальных досок и др.
Также оргкомитет займётся организацией культурно-массовых мероприятий по случаю памятной даты.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали.