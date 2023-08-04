Путин поблагодарил Кадырова за вклад в развитие российской строительной отрасли

Российский президент Владимир Путин выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли России.

«Уважаемый Рамзан Ахматович! Благодарю Вас за вклад в реализацию стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в письме, которое в пятницу опубликовал в своём Telegram-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что в ДНР, несмотря на боевые действия, самая крупная стройка во всей России.

До этого телеканал «360» сообщил, что специалисты из Подмосковья помогут восстановить памятник «Бронекатер», который располагается на центральной аллее Приморского парка в Мариуполе.