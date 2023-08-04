Минцифры России: пользователи «Госуслуг» сами указывают данные о проживании

Пользователи сервиса «Госуслуги» самостоятельно заполняют все личные данные, в том числе информацию о месте жительства.

Об этом рассказало Минцифры в Telegram-канале на фоне появившейся информации о том, что на портале якобы стали появляться данные о фактическом месте жительства пользователей, которые они не указывали.

«Раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на «Госуслугах», который существует с момента запуска портала. Данные в нём могут отображаться, если пользователь заполнил их самостоятельно», — пишет ведомство.

Также указывается, что некоторые услуги, которые предоставляет сервис, требуют от пользователя указания места фактического проживания. Например, это касается получения паспорта.

Ранее сообщалось, что о повестках в военкомат теперь будут извещать через сервис «Госуслуги».