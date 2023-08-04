СК Красноярского края возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Канске
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Следователями... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отмечается в заявлении.
По имеющимся у следствия данным, взрыв произошёл при выполнении работ по замене трубопровода. В результате происшествия пострадали несколько человек. Они госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Канске произошёл взрыв бытового газа.