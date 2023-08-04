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СК Красноярского края возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Канске

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В пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в городе Канске Красноярского края.
СК Красноярского края возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Канске
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства. 

«Следователями... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — отмечается в заявлении.

По имеющимся у следствия данным, взрыв произошёл при выполнении работ по замене трубопровода. В результате происшествия пострадали несколько человек. Они госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Канске произошёл взрыв бытового газа.

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