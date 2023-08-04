Депутат Разворотнева посоветовала собственникам жилья проверить свою УК в реестре лицензий

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева прокомментировала в беседе с RT введение запрета на изменение управляющей компании в многоквартирном доме чаще одного раза в год.

Как объяснила депутат, в российских регионах происходит достаточно много рейдерских захватов, особенно когда дом экономически привлекательный, новый, многоквартирный.

«С него собирается много средств, во многих регионах это довольно прибыльный бизнес. Поэтому находятся собственники, которым обещают, что плата за содержание снизится до пяти рублей за квадратный метр — я знаю, что в Краснодаре приходили такие компания. Они даже не платили ресурсникам, хотя собирали деньги за коммунальные ресурсы в рамках этого договора. Единственное, что они делали — ставили красивые клумбы перед подъездом. Всё было замечательно, какое-то время собственники были довольны, пока не поняли, что вообще никакие работы по дому не делаются. Либо просто подделываются протоколы», — отметила парламентарий.

Разворотнева добавила, что может сложиться такая ситуация, когда одна группа выбирает одну компания, другая компания приносит протокол, что якобы выбрана она.

«Как правило, две компании существуют, которые борются за дом. Принятие закона стабилизует процесс управления многоквартирным домом. Компании могут одновременно выставлять платёжки и, тем самым, вносят разброс в голову жителей. Одна компания считает, что она осталась, вторая считает, что собрание прошло, и она уже приступила к управлению», — объяснила собеседница RT.

Разворотнева заявила, что процедура управления домом начинается не с момента проведения собрания, а с момента внесения в реестр лицензий на право управления конкретным домом этой компанией.

«Собственники могут зайти на сайт региональных жилищных инспекций, найти реестр лицензий, посмотреть, кто всё-таки там записан напротив их дома и платить только этой компании. Далеко не все занимаются такими вещами и часто получается, что жители платят одной компании, она оказывается нелегитимной, у них образуются долги и приходится доказывать всё через суд. Или жители начинают платить и той, и другой компании», — заключила она.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает менять управляющую компанию в многоквартирном доме чаще одного раза в год.