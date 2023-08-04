Социальное такси Ставрополя оказало маломобильным гражданам 4692 услуги в 2023 году

В Ставрополе служба «Социальное такси» оказала 4692 услуги по сопровождению маломобильных граждан и оказанию транспортных перевозок с начала текущего года.

Всего сервисом воспользовались почти 2 тыс. жителей краевой столицы, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на городскую администрацию.

Услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды с расстройствами функции зрения и самостоятельного передвижения, а также ветераны Великой Отечественной войны и одинокие пенсионеры старше 80 лет.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.