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Социальное такси Ставрополя оказало маломобильным гражданам 4692 услуги в 2023 году

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В Ставрополе служба «Социальное такси» оказала 4692 услуги по сопровождению маломобильных граждан и оказанию транспортных перевозок с начала текущего года.
Социальное такси Ставрополя оказало маломобильным гражданам 4692 услуги в 2023 году
  • © Пресс-служба администрации города Ставрополя

Всего сервисом воспользовались почти 2 тыс. жителей краевой столицы, сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на городскую администрацию.

Услугами социального такси могут воспользоваться инвалиды с расстройствами функции зрения и самостоятельного передвижения, а также ветераны Великой Отечественной войны и одинокие пенсионеры старше 80 лет.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при Правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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