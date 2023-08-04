Путин подписал закон, позволяющий МЧС и ЧОПам пресекать движение всех видов беспилотников
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- © Alexander Kazakov/Kremlin Pool
Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.
Так, согласно документу, сотрудники получили право пресекать движение различных типов беспилотных аппаратов, включая воздушные, подводные, надводные и другие.
Закон наделяет таким же правом работников МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП.
Кроме того, это право будет предоставлено военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС РФ.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 28 беспилотников ВСУ в Донбассе.
Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.