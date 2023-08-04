Путин подписал закон, позволяющий МЧС и ЧОПам пресекать движение всех видов беспилотников

Президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий МЧС, частным охранным организациям (ЧОПам) и силовым структурам пресекать движение всех видов беспилотных аппаратов.

Об этом сообщает интернет-портал правовой информации.

Так, согласно документу, сотрудники получили право пресекать движение различных типов беспилотных аппаратов, включая воздушные, подводные, надводные и другие.

Закон наделяет таким же правом работников МВД, ФСБ, Росгвардии, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП.

Кроме того, это право будет предоставлено военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС РФ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за сутки сбили 28 беспилотников ВСУ в Донбассе.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы ПВО сбили ночью над Бердянском ударный беспилотник ВСУ.