В Москве на вокзалах и станциях метро продолжают раздавать воду
- Gettyimages.ru
- © Ericlefrancais
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.
Ведомство раздаёт воду на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово, а также на станциях метро «Выхино», «Фили», «Измайловская» и других.
Кроме того, ЦППК будет раздавать воду в вечерний час пик на Ярославском, Казанском, Курском и других вокзалах.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить здоровье в жару.