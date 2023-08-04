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В Москве на вокзалах и станциях метро продолжают раздавать воду

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В Москве на вокзалах и станциях метрополитена продолжают раздавать бесплатную воду пассажирам из-за жары.
В Москве на вокзалах и станциях метро продолжают раздавать воду
  • Gettyimages.ru
  • © Ericlefrancais

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Дептранса.

Ведомство раздаёт воду на автовокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово, а также на станциях метро «Выхино», «Фили», «Измайловская» и других.

Кроме того, ЦППК будет раздавать воду в вечерний час пик на Ярославском, Казанском, Курском и других вокзалах.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, как сохранить здоровье в жару.

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