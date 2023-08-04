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В «Аэрофлоте» сообщили об увеличении числа рейсов из Москвы на Мальдивы до ежедневных

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Авиакомпания «Аэрофлот» решила увеличить количество полётов из Москвы в столицу Мальдивской Республики Мале к осенне-зимнему сезону.
В «Аэрофлоте» сообщили об увеличении числа рейсов из Москвы на Мальдивы до ежедневных
  • Gettyimages.ru
  • © Soeren Stache/ZB

Об этом говорится на официальном сайте «Аэрофлота».

Сообщается, что теперь авиаперевозчик с 1 октября будет выполнять семь рейсов в неделю.

«С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полётов составит десять рейсов в неделю», — пишет компания.

На дополнительные рейсы уже открылась продажа билетов.

Ранее в МИД Сейшельских островов предложили нарастить количество рейсов в Россию с учётом туристических перспектив.

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