В «Аэрофлоте» сообщили об увеличении числа рейсов из Москвы на Мальдивы до ежедневных
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Об этом говорится на официальном сайте «Аэрофлота».
Сообщается, что теперь авиаперевозчик с 1 октября будет выполнять семь рейсов в неделю.
«С 1 ноября вводятся дополнительные рейсы SU324/SU325 по средам, субботам и воскресеньям. В итоге частота полётов составит десять рейсов в неделю», — пишет компания.
На дополнительные рейсы уже открылась продажа билетов.
Ранее в МИД Сейшельских островов предложили нарастить количество рейсов в Россию с учётом туристических перспектив.