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На северо-западе Москвы начали строить офисный центр

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В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве началось строительство офисного центра, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
На северо-западе Москвы начали строить офисный центр
  • Gettyimages.ru
  • © Aphithana Chitmongkolthong

Об этом сообщает НСН.

На улице Шеногина появится бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м. Он будет оснащён подземным паркингом, современным IT-оборудованием, включая FaceID, и VR-мониторингом.

Будет создано около 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Строительство планируют завершить в 2025 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий.

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