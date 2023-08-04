На северо-западе Москвы начали строить офисный центр
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Об этом сообщает НСН.
На улице Шеногина появится бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м. Он будет оснащён подземным паркингом, современным IT-оборудованием, включая FaceID, и VR-мониторингом.
Будет создано около 1,7 тыс. новых рабочих мест.
Строительство планируют завершить в 2025 году.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий.