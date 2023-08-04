На северо-западе Москвы начали строить офисный центр

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве началось строительство офисного центра, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает НСН.

На улице Шеногина появится бизнес-центр площадью 70 тыс. кв. м. Он будет оснащён подземным паркингом, современным IT-оборудованием, включая FaceID, и VR-мониторингом.

Будет создано около 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Строительство планируют завершить в 2025 году.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух неэффективно используемых участков на северо-востоке столицы по программе комплексного развития территорий.