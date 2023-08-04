Узнать больше

Губернатор Воробьёв заявил, что трасса М-12 будет готова раньше срока

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что подмосковный участок трассы М-12 будет готов на десять месяцев раньше срока.
Губернатор Воробьёв заявил, что трасса М-12 будет готова раньше срока
  • Gettyimages.ru
  • © shutterjack

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Воробьёв отметил, что президент поставил задачу сдать дорогу М-12, соединяющую Москву и Казань, до конца 2023 года.

По данным Минтранса области, весь путь до Казани по трассе будет занимать восемь часов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорога Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) готова на 45%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить