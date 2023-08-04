Губернатор Воробьёв заявил, что трасса М-12 будет готова раньше срока
- Gettyimages.ru
- © shutterjack
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
Воробьёв отметил, что президент поставил задачу сдать дорогу М-12, соединяющую Москву и Казань, до конца 2023 года.
По данным Минтранса области, весь путь до Казани по трассе будет занимать восемь часов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорога Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) готова на 45%.