Губернатор Воробьёв заявил, что трасса М-12 будет готова раньше срока

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что подмосковный участок трассы М-12 будет готов на десять месяцев раньше срока.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Воробьёв отметил, что президент поставил задачу сдать дорогу М-12, соединяющую Москву и Казань, до конца 2023 года.

По данным Минтранса области, весь путь до Казани по трассе будет занимать восемь часов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дорога Мамыри — Пенино — Шарапово в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) готова на 45%.