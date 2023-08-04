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Больше половины россиян пошли работать в возрасте до 18 лет

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СК «Росгосстрах» и российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru провели совместное исследование, которое показало, что более половины россиян (54%) начали работать в 17 лет или раньше.
Больше половины россиян пошли работать в возрасте до 18 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Ещё 30% начали трудовую деятельность в 18—20 лет, а 15% — в 21 год или позже, сообщает газета «Известия».

Также выяснилось, что среди тех, кто начал работать до 18 лет, больше мужчин — 60%.

Из числа тех, кто начал работать до 18 лет, 51% стремились к финансовой независимости, 35% хотели накопить деньги на что-то определённое, 28% решили с пользой проводить личное время.

По 20% отметили, что пошли работать в этом возрасте, чтобы помочь родителям и чтобы содержать себя.

Ранее, по сообщению НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства приняли участие почти 6 тыс. соискателей и 150 крупнейших работодателей.

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