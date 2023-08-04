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Консультант Блездова рассказала о распространённых ошибках в резюме

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Карьерный консультант, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения (АККС) Алёна Блездова рассказала о самых распространённых ошибках в резюме.
Консультант Блездова рассказала о распространённых ошибках в резюме
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметила, что в резюме перед публикацией лучше проверить пунктуацию, орфографию и стилистику. Также, по её словам, почта должна содержать имя и фамилию.

Блездова отметила, что многие работодатели просматривают резюме только с фотографиями.

«Идеально, если на снимке для резюме кандидат будет в деловой одежде и на рабочем месте. Лицо должно быть чётко видно, а само фото сделано недавно, а не много лет назад», — объяснила консультант.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как выбрать момент для того, чтобы попросить повышения по должности или зарплаты. По её словам, лучше это сделать в конце лета или в начале осени.

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