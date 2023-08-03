Депутат Хамзаев предложил законодательно запретить чиновникам покупать иномарки

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на законодательном уровне запретить закупать иностранные автомобили чиновникам.

«Считаю, что после заявления президента о закупке только отечественного транспорта госаппаратом целесообразно принять соответствующие поправки в закон. Особенно важно, чтобы данная мера в том числе соблюдалась чиновниками регионов страны», — сказал он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях.

Российский лидер подчеркнул, что не нужно отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.