Узнать больше

Депутат Хамзаев предложил законодательно запретить чиновникам покупать иномарки

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил на законодательном уровне запретить закупать иностранные автомобили чиновникам.
Депутат Хамзаев предложил законодательно запретить чиновникам покупать иномарки
  • Gettyimages.ru

«Считаю, что после заявления президента о закупке только отечественного транспорта госаппаратом целесообразно принять соответствующие поправки в закон. Особенно важно, чтобы данная мера в том числе соблюдалась чиновниками регионов страны», — сказал он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время переговоров с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях.

Российский лидер подчеркнул, что не нужно отказываться от импорта, но базовые вещи должны быть ориентированы на отечественного производителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить