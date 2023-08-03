Узнать больше

ОТВ: оставившего 5-летнюю дочь на площадке жителя Екатеринбурга нашли мёртвым

Короткая ссылка
По данным телеканала ОТВ, мужчину, который оставил 5-летнюю дочь на детской площадке в Екатеринбурге, нашли мёртвым.
ОТВ: оставившего 5-летнюю дочь на площадке жителя Екатеринбурга нашли мёртвым
  • РИА Новости

Как заявил телеканалу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из версии, мужчина умер из-за злоупотребления опасными веществами.

Его тело обнаружили в кустах недалеко от детской площадки, где он оставил ребёнка.

Горелых заявил, что девочка находится в специальном учреждении. Он опроверг ранее распространённую информацию, что ребёнка вернули в семью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отец взял ребёнка на велосипедную прогулку, после чего оставил дочь на детской площадке, пообещав скоро вернуться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить