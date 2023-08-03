ОТВ: оставившего 5-летнюю дочь на площадке жителя Екатеринбурга нашли мёртвым

По данным телеканала ОТВ, мужчину, который оставил 5-летнюю дочь на детской площадке в Екатеринбурге, нашли мёртвым.

Как заявил телеканалу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из версии, мужчина умер из-за злоупотребления опасными веществами.

Его тело обнаружили в кустах недалеко от детской площадки, где он оставил ребёнка.

Горелых заявил, что девочка находится в специальном учреждении. Он опроверг ранее распространённую информацию, что ребёнка вернули в семью.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отец взял ребёнка на велосипедную прогулку, после чего оставил дочь на детской площадке, пообещав скоро вернуться.