ОТВ: оставившего 5-летнюю дочь на площадке жителя Екатеринбурга нашли мёртвым
- РИА Новости
Как заявил телеканалу руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из версии, мужчина умер из-за злоупотребления опасными веществами.
Его тело обнаружили в кустах недалеко от детской площадки, где он оставил ребёнка.
Горелых заявил, что девочка находится в специальном учреждении. Он опроверг ранее распространённую информацию, что ребёнка вернули в семью.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге отец взял ребёнка на велосипедную прогулку, после чего оставил дочь на детской площадке, пообещав скоро вернуться.