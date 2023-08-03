В Екатеринбурге найдены мать и бабушка брошенной отцом на детской площадке девочки

Полиция Екатеринбурга нашла мать и бабушку пятилетней девочки, которую отец взял на велосипедную прогулку и оставил на детской площадке. Местонахождение мужчины неизвестно.

Полиция Екатеринбурга нашла семью пятилетней девочки, которую обнаружили во дворе дома 51 по улице Баумана в Орджоникидзевском районе 2 августа. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

По его словам, Соня проживает с мамой, бабушкой и отцом в одной из квартир многоэтажного дома в Академическом районе, примерно в 20 км от места, где её оставил отец.

Ребёнка доставили домой. Её мать в настоящее время даёт показания в отделении полиции. Узнав о найденной дочери, женщина попросила прекратить разбирательство и заявила, что претензий ни к кому не имеет, уточнил Горелых.

Поиски отца девочки продолжаются. Полицейские обнаружили его велосипед.

Ранее сообщалось, что отец взял ребёнка на велосипедную прогулку, после чего оставил дочь на детской площадке, пообещав скоро вернуться.