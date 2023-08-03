В Нижегородской области стартовала акция «Скоро в школу»

Ежегодная благотворительная акция «Скоро в школу» стартовала в Нижегородской области. Она продлится до 1 сентября. Организатор — региональное Министерство социальной политики.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Главная задача акции — оказать адресную помощь первоклассникам из неполных, приёмных и находящихся в трудной жизненной ситуации семей, а также воспитанникам госучреждений социального обслуживания.

«Подготовка к новому учебному году — дело затратное и хлопотное, поэтому и создана эта замечательная акция, благодаря которой любой неравнодушный житель нашего региона может помочь первоклашке собраться в школу», — заявил глава ведомства Игорь Седых.

Ранее сообщалось, что в Татарстане более 57 тыс. детей начнут обучение в первом классе в 2023 году.