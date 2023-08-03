Депутат Толмачёв поддержал предложение о штрафах за превышение средней скорости

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв прокомментировал предложение о штрафах за превышение средней скорости.

«Цель инициативы — отрезвить тех, кто, вырвавшись из-под бдительных «электронных глаз», резко давит на газ и летит на повышенной скорости до следующей камеры. Резкое ускорение и столь же резкое торможение перед камерой создают аварийные ситуации на магистралях, где и так у потока высокая скорость», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ехать нужно не рывками, а спокойно, с разрешённой скоростью.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.