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Депутат Толмачёв поддержал предложение о штрафах за превышение средней скорости

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Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв прокомментировал предложение о штрафах за превышение средней скорости.
Депутат Толмачёв поддержал предложение о штрафах за превышение средней скорости
  • Gettyimages.ru

«Цель инициативы — отрезвить тех, кто, вырвавшись из-под бдительных «электронных глаз», резко давит на газ и летит на повышенной скорости до следующей камеры. Резкое ускорение и столь же резкое торможение перед камерой создают аварийные ситуации на магистралях, где и так у потока высокая скорость», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, ехать нужно не рывками, а спокойно, с разрешённой скоростью.

Ранее партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российские власти планируют вернуть отменённые в 2021 году штрафы за превышение средней скорости.

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