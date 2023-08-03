Узнать больше

В Союзе пассажиров прокомментировали идею создания единого биометрического проездного

Короткая ссылка
Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.
В Союзе пассажиров прокомментировали идею создания единого биометрического проездного
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что экономия на персонале вполне вероятна.

«Одно дело — проводник, проверяет паспорт и смотрит на ваше лицо, сличает его с фотографией, это занимает время, полминуты как минимум. Другое — биометрия. Человек посмотрел в камеру и прошёл», — пояснил Янков.

Ранее сообщалось, что активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить