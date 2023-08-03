В Союзе пассажиров прокомментировали идею создания единого биометрического проездного

Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков прокомментировал сообщение о том, что Минтранс планирует создать единый биометрический цифровой проездной для всех видов транспорта.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что экономия на персонале вполне вероятна.

«Одно дело — проводник, проверяет паспорт и смотрит на ваше лицо, сличает его с фотографией, это занимает время, полминуты как минимум. Другое — биометрия. Человек посмотрел в камеру и прошёл», — пояснил Янков.

Ранее сообщалось, что активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена.