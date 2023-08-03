В Союзе пассажиров прокомментировали идею создания единого биометрического проездного
- РИА Новости
В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что экономия на персонале вполне вероятна.
«Одно дело — проводник, проверяет паспорт и смотрит на ваше лицо, сличает его с фотографией, это занимает время, полминуты как минимум. Другое — биометрия. Человек посмотрел в камеру и прошёл», — пояснил Янков.
Ранее сообщалось, что активация транспортной карты «Тройка» станет доступна через турникеты Московского метрополитена.