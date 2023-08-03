Пожар на складе в Воскресенске локализован
- РИА Новости
Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Малкин в Telegram-канале.
«Локализован пожар, который сегодня произошёл по адресу: ул. Московская, 32Е, кислородно-аккумуляторный склад», — говорится в сообщении.
Также он поблагодарил все службы за слаженную работу.
Ранее представитель МЧС по Московской области заявил, что в Воскресенском городском округе горит цех по производству аккумуляторов. Площадь возгорания на объекте в скором времени увеличилась до 400 кв. м.