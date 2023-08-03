Пожар на складе в Воскресенске локализован

Пожар, разгоревшийся на складе в подмосковном Воскресенске, успешно локализован.

Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Малкин в Telegram-канале.

«Локализован пожар, который сегодня произошёл по адресу: ул. Московская, 32Е, кислородно-аккумуляторный склад», — говорится в сообщении.

Также он поблагодарил все службы за слаженную работу.

Ранее представитель МЧС по Московской области заявил, что в Воскресенском городском округе горит цех по производству аккумуляторов. Площадь возгорания на объекте в скором времени увеличилась до 400 кв. м.