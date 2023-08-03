Кровля обрушилась у горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье

В МЧС России заявили, что у горящего цеха по производству аккумуляторов в Подмосковье обрушилась кровля.

РИА Новости

Об этом сообщает МЧС России в своём Telegram. «Площадь пожара увеличилась до 400 кв. м. Произошло обрушение кровли», — отмечается в заявлении. Согласно имеющимся данным, пострадавших в результате пожара нет. К тушению привлечено 86 человек, 24 единицы техники, в том числе пожарный поезд. Ранее в МЧС по Московской области заявили, что цех по производству аккумуляторов загорелся в Воскресенском городском округе. Позднее поступила информация об увеличении площади возгорания.